«Не хватает смелости»: депутат объяснил, почему Украина ещё не в НАТО

https://static.news.ru/photo/9efe6226-96ab-11eb-8920-96000091f725_660.jpg Давид Арахамия Фото: david.braun.50951/facebook.com

НАТО не хватает смелости для принятия решения о включении Украины в состав Альянса, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По его словам, вступление в НАТО является вопросом политического характера.

Я не думаю, что нам чего-либо не хватает с точки зрения механизмов, протоколов или стандартов, — отметил он.

Арахамия сообщил, что в Альянс принимали страны, которые были «намного дальше» от необходимых стандартов.

НАТО не хватает немного смелости всех стран-членов, так как они принимают это [решение] единогласно, — считает депутат.

Он также заявил, что при желании можно найти и технические причины, которые объяснили бы, почему украинская сторона не готова к вступлению в Альянс.

Но если надо принимать, то точно можно политически. Это в большей степени зависит от политической позиции, чем от технической, как нам пытались говорить последние пять лет, — цитирует главу фракции Obozrevatel.

Как писал NEWS.ru, ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек поиронизировал над словами министра обороны Украины Андрея Тарана о том, что страна является «мощным форпостом на восточном фланге» НАТО.