Назвавший президента Польши дебилом писатель предстанет перед судом

https://static.news.ru/photo/e1f23a98-8bf3-11eb-ad0b-96000091f725_660.jpg Якуб Жульчик Фото: facebook.com/scriptfiesta

Польский писатель Якуб Жульчик стал фигурантом уголовного дела. Литератор назвал президента Польши Анджея Дуду дебилом.

Прокуроры признали «оскорбительным и неприемлемым» слово, которым Жульчик охарактеризовал Дуду, сообщает BBC News. Писателю теперь грозит до трёх лет тюрьмы — такую санкцию предусматривает статья 135 УК Польши (оскорбление главы государства). По словам Жульчика, его никто не оповестил о возбуждённом уголовном деле. Об обвинении он узнал из публикации «дружественного властям портала» wPolityce.

Пресс-секретарь прокуратуры Варшавы Александра Скшиниарш заявила, что подозреваемый отказывается признавать свою вину. Он называет свою реплику «критической оценкой действий президента».

Ставший поводом для возбуждения уголовного дела комментарий был оставлен в ноябре 2020 года. Тогда Дуда поздравил в Twitter нынешнего президента США Джо Байдена с успешным завершением избирательной кампании и добавил, что «ждёт номинации Коллегии выборщиков». Жульчик упрекнул президента в непонимании американского избирательного процесса. Писатель отметил, что никогда не слышал термина «номинация Коллегии выборщиков».

Джо Байден — 46-й президент США. Анджей Дуда — дебил, — написал литератор.

В Польше действуют девять различных законов об оскорблениях. Криминальными деяниями, среди прочих, считаются оскорбление религиозных чувств и оскорбление флага Польши или других стран.

Ранее польские социологи провели опрос, в ходе которого выяснилось, что жители страны затрудняются назвать достойного политика по результатам работы в прошлом году, передавал NEWS.ru. 24% участников заявили, что звание политика года в Польше не заслужил никто, ещё 30% затруднились ответить на вопрос. За премьер-министра Матеуша Моравецкого всё же проголосовали 11% опрошенных, за президента Анджея Дуду — 8%.