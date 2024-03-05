Названо оружие, припасенное США для массированного удара по России Военэксперт Прохватилов: у США для удара по РФ есть четыре подлодки «Огайо»

Фото: The Department of Defense

У США для удара по России есть четыре подлодки класса «Огайо», объясняет NEWS.ru военный эксперт Владимир Прохватилов. Каждая из них, по его словам, несет 154 крылатые ракеты «Томагавк». Если их запустят из акватории Средиземного моря по настильной траектории, то сбить их будет сложно, отмечает он.

Четыре подлодки класса «Огайо» — каждая несет 154 крылатые ракеты «Томагавк». Если их запустят из Средиземного моря по настильной траектории — то сбить очень сложно, на каждую потребуется минимум две противоракеты, — объясняет эксперт.

Прохватилов предполагает, что с первых секунд начала предположительного прямого конфликта России с НАТО начнутся удары не только тактическим ядерным оружием. Альянс, считает он, может применить все, в том числе стратегические ракетоносцы B-52 и B-1B, а также носители ядерного оружия из числа F-35, F-16 и другое.

На вооружении США также имеются эсминцы и крейсеры УРО (управляемое ракетное оружие. — NEWS.ru) классов «Арли Берк» и «Тикондерога». В планах НАТО также, скорее всего, и сухопутное вторжение на плечах сожженного противника, — говорит он.

Ранее представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что ФРГ не ведет никакой подготовки к войне с Россией. Так он прокомментировал публикацию подслушанного разговора офицеров бундесвера об ударах по Крымскому мосту. Он назвал подобные заявления абсурдными.