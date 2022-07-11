Названо число пропавших без вести военных ВСУ Украинский омбудсмен Котенко: 7200 военных ВСУ пропали без вести

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Гробы с неопознанными телами военнослужащих ВСУ

Более 7200 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) числятся пропавшими без вести, заявил уполномоченный страны по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко украинскому телеканалу «Общественное». Он также сообщил, что большинство пропавших без вести солдат находятся в плену.

Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ и это разные институты. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ. ВСУ дает данные о двух тысячах пропавших военных. Наш коллцентр имеет ориентировочно 7,2 тысячи человек, — заявил Котенко.

В пример омбудсмен привел бойцов 1-го батальона и 36-й бригады войск Украины, в которых более сотни человек, предположительно, находятся в плену. Из-за отсутствия с ними связи, они считаются пропавшими без вести.

30 июня Минобороны России сообщило, что обмен пленных российских и украинских военнослужащих по формуле «144 на 144» был совершен по указанию верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина. Общее же число солдат ВСУ, захваченных или сдавшихся российским войскам, составляет более шести тысяч человек. В ведомстве добавили, что практически все освобожденные — раненые или тяжелораненые. Им оказывают необходимую медпомощь.