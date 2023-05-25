Названа сумма активов Центробанка, замороженных странами ЕС Страны Евросоюза отчитались ЕК о заморозке более €200 млрд активов Центробанка России

Страны Евросоюза отчитались о заморозке более €200 млрд активов Центробанка РФ, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд. По его словам, которые приводит РИА Новости, в десятом пакете рестрикций против РФ были введены новые требования для операторов и стран-членов по отчетности.

Страны ЕС отчитались о более €200 млрд замороженных активов Центробанка России, — сказал Виганд.

При этом он не уточнил, сколько средств оказались заморожены в каждой стране Евросоюза. Виганд предложил адресовать этот вопрос европейским государствам.

В апреле Еврокомиссия признала, что замороженные активы Банка России придется вернуть по завершении конфликта на Украине. По информации газеты, Европа не против использования российских активов для восстановления Украины, однако этому мешает «юридическая преграда».

До этого министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила о серьезных правовых препятствиях для конфискации $300 млрд российских активов, замороженных в результате западных санкций.