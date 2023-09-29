Названа специализация иностранных наемников в рядах ВСУ Военный эксперт Литовкин: западными танками на Украине управляют наемники

Фото: МО Украины

В подразделениях Вооруженных сил Украины присутствуют наемники самой разной специализации, сообщил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, иностранцы управляют танками, командуют расчетами реактивной и ствольной артиллерии, а также выполняют функции инструкторов.

Думаю, есть те, кто управляет иностранными танками. Например, немецкими Leopard, придут американские Abrams — и за их рычагами будут сидеть наемники, в британских Challenger. Есть наемники, руководящие расчетами РСЗО HIMARS, гаубиц «Три топора» (M777. — NEWS.ru). Есть наемники-пехотинцы, есть инструкторы из стран НАТО, хотя наемниками их трудно назвать, — рассказал аналитик.

Ранее Telegram-канал «Рыбарь» пришел к выводу, что количество желающих присоединиться к украинской армии иностранцев с начала СВО значительно сократилось. Так, в составе ВСУ осталось всего 1,8 тысячи наемников. Остальные разочаровались ситуацией в Вооруженных силах Украины и уехали. Кроме того, более 5,6 тысячи наемников были ликвидированы в ходе боевых действий. Как следствие, в подразделениях ВСУ остались только радикальные противники России и профессионалы, выполняющие узкоспециализированные задачи.