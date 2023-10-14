НАТО перебросила дополнительные силы в Косово

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Североатлантический альянс перебросил новые подкрепления для контингента сил НАТО для Косово (KFOR), сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу организации. В страну направили 130 военных из Румынии.

Более 130 румынских военных прибыли в Косово в пятницу для дальнейшего усиления миссии KFOR, — сказали представители НАТО.

Альянс уже второй раз за текущий месяц отправляет подкрепления в Косово. Неделю назад в страну прибыли 200 военнослужащих из Великобритании для усиления группировки НАТО в свете нестабильной обстановки на севере Косово. Сейчас в состав KFOR входят более 4500 военнослужащих из 27 государств.

Совет НАТО 29 сентября принял решение разрешить использование в Косово дополнительных сил KFOR. В Альянсе сообщили, что меры направлены на стабилизацию ситуации. В случае необходимости силы KFOR могут быть дополнены.

Президент Сербии Александр Вучич также заявил, что страна хочет видеть большее присутствие сил KFOR на севере Косово. По мнению главы государства, это необходимо для обеспечения безопасности сербов. Заявление Вучича последовало за перестрелкой в Косово, в ходе которой местные полицейские убили трех сербов и еще двух тяжело ранили.