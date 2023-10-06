В Косово прибыли 200 британских солдат для укрепления сил НАТО

Фото: nato.int

В cамопровозглашенную Республику Косово прибыли 200 британских военных для укрепления сил НАТО, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Североатлантического альянса. Эти солдаты присоединятся к контингенту Соединенного Королевства численностью 400 человек, уже находящемуся в Косово, пояснили в организации.

Развертывание произошло после жестокого нападения на косовскую полицию 24 сентября и роста напряженности в регионе, — говорится в заявлении.

Как уточнили в НАТО, в настоящее время в Косово насчитывается более 4500 военнослужащих, предоставленных 27 союзниками по Альянсу.

29 сентября совет НАТО принял решение разрешить использование в Косово дополнительных сил KFOR. Такие меры направлены на стабилизацию ситуации, сложившейся в регионе. В случае необходимости контингент может быть дополнен.

В ночь на 24 сентября на мосту недалеко от села Баньска в Косово два грузовика без номеров заблокировали въезд. Направленные на место происшествия сотрудники полиции были обстреляны неизвестными, применялись гранатометы и ручные гранаты. Двое стражей порядка были ранены и доставлены в больницу, впоследствии один из них умер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Косово крайне непростая и потенциально опасная. По его словам, в Москве внимательно следят за развитием событий.