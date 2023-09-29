Совет НАТО разрешил использование дополнительных сил KFOR в Косово

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Совет НАТО принял решение разрешить использование в Косово дополнительных сил KFOR, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса. Такие меры направлены на стабилизацию ситуации, сложившейся в регионе. При этом уточняется, что в случае необходимости силы KFOR могут быть дополнены. Число направляемых в Косово сил солдат стран Альянса не разглашается.

Североатлантический совет разрешил [использование] дополнительных сил, чтобы ответить на текущую ситуацию. Мы всегда обеспечим уверенность, что наше командование имеет все ресурсы, необходимые для того, чтобы KFOR выполняли свой мандат, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже не первое решение об увеличении численности войск НАТО в Косово. В мае 2023 года туда направили 700 человек, а также организовали курсы подготовке еще одного батальона. Прошедших курсы бойцов планировали отправить в Косово в случае необходимости. Сейчас официальная численность KFOR составляет около 5 тысяч человек.

В минувший понедельник, 25 сентября, Вооруженные силы Сербии начали перебрасывать бронетехнику в регион Рашка, расположенный на границе с Косово. Таким образом власти страны отреагировали на рост напряженности в северной части Косово, где преобладает сербское население.