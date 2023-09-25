Сербская бронетехника выдвинулась в сторону Косово «Блиц»: Сербия начала переброску бронетехники к админгранице Косово

Фото: Festim Beqiri/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Сербии начали перебрасывать бронетехнику в регион Рашка, который граничит с Косово, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на местные информационные ресурсы. По информации агентства, таким образом Белград отреагировал на рост напряженности в северной части Косово, где преобладает сербское население.

Военные тягачи транспортировали броневики в сторону Рашки. <…> Это служит еще одним доказательством того, что на севере Косово складывается чрезвычайная ситуация, — сказано в публикации.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что полицейские подразделения Косово убили трех сербов, еще двое получили тяжелые ранения, причин для убийства не было. По его словам, в двух случаях убийства фигурировала снайперская винтовка. Он также добавил, что существует вероятность гибели четвертого человека, но эти данные пока не подтверждены. Кроме того, Вучич заявил, что власти Сербии не поддерживают убийство косовского полицейского, произошедшее ранее, но указал, что местные сербы были доведены до открытых столкновений «постоянным террором Приштины».

До этого Вучич призывал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга обеспечить безопасность сербов в Косово и Метохии. По словам главы государства, это входит в обязанности сил Альянса, согласно резолюции 1244 СБ ООН.