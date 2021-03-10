Народная милиция ДНР заявила о погибшем после обстрела украинских силовиков

https://static.news.ru/photo/36d4e58c-81d7-11eb-8d08-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что после обстрела со стороны украинских силовиков погиб человек.

Выполняя свой долг по защите граждан, погиб защитник нашей республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Ещё один военнослужащий получил ранение, ему оказана своевременная медицинская помощь, — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе уточнили, что украинские силовики за последнее время пять раз обстреливали позиции сил ДНР.

Ранее бывший официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что в районе посёлка Михайловка возобновились бои, передавал NEWS.ru. По словам Марочко, ВСУ применяют стрелковое оружие и гранатомёты. Он также отметил, что в зоне боёв оказалась действующая школа.