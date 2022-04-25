Намерение исключить Шрёдера из СДПГ назвали «охотой на ведьм»

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер не собирается покидать Россию и выходить из Социал-Демократической парии Германии (СДПГ), он пытается искать точки соприкосновения с российской стороной для налаживания диалога, заявил NEWS.ru руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. По словам эксперта, на Шрёдера оказывается большое давление, а его преследование похоже на «охоту на ведьм».

«Охота на ведьм» ведётся. Оказалось, что мы 30 лет были государством-изгоем, и всё, что было сделано в германо-российских отношениях, — всё неправильно. Поэтому Шрёдер держит удар. Честь ему и хвала. Это один из немногих политиков, который не боится отстаивать свою точку зрения. Все остальные, к сожалению, заняли позицию лизоблюдства к Зеленскому и его окружению, — сказал Белов.

Комментируя намерение Киева включить Шрёдера в санкционный список и заморозить его счета, собеседник подчеркнул, что Украина может делать всё что угодно. Сейчас Шрёдер является раздражителем для нынешней украинской власти, так же, как и для немалой части немецкого общества.

Глава Социал-Демократической парии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен потребовала от Шрёдера покинуть партию из-за работы на российские государственные компании. По её мнению, Шрёдеру необходимо оставить посты в госкомпаниях России на фоне специальной операции на Украине. Шрёдер на данный момент входит в совет директоров ПАО «Роснефть», руководит комитетом акционеров Nord Stream AG и возглавляет совет директоров Nord Stream 2 AG.

Шрёдер ранее заявил, что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе. По его словам, это не удастся ни в политическом плане, ни в экономическом. Он добавил, что, когда закончится спецоперация России на Украине, с Москвой снова придётся искать контакты.