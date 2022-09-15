Нам все должны — и Москва, и Берлин: Польша опять хочет репараций Варшава требует от Берлина за Вторую мировую войну $1,3 трлн, а от Москвы — семь картин и неопределенную сумму денег «за агрессию»

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сейм Республики Польша

Польша не отступается от своей давней идеи получить от Германии новые репарации за ущерб во Второй мировой войне. Накануне депутаты сейма (польского парламента) абсолютным большинством голосов поддержали резолюцию, внесенную правящей консервативной партией «Право и справедливость» («ПиС») во главе с Ярославом Качиньским. Документ утверждает, что Варшава никогда не переставала требовать от Берлина компенсаций за «многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством». Новый счет поляки выставили немцам на астрономическую сумму — $1,3 трлн. В резолюции также сказано, что на очереди Москва, денежные претензии к которой польские власти еще озвучат поконкретнее. Почему правительство Польши выступает с инициативами, которые явно обречены на провал, выяснял NEWS.ru.

Москва должна

Президент Польши Анджей Дуда дал интервью еженедельнику Wprost, в котором призвал потребовать «репараций и от России» за пакт Молотова-Риббентропа. Правда, в самой резолюции сейма особой конкретики нет, там лишь сказано, что Варшава никогда не получала денег «за российскую агрессию и оккупацию».

В резолюции сейма не выдвигаются никакие конкретные претензии к РФ. Там лишь говорится, что это может быть сделано когда-нибудь в будущем. Но непонятно, как будут проводиться эти подсчеты, о каком именно ущербе идет речь. Например, если проводить какие-то аналогии, в самой Польше весьма непопулярны разговоры о возможных компенсациях для потомков немецких беженцев, изгнанных с территорий, отошедших после войны Варшаве. Немцам разрешалось забрать с собой из вещей не больше пяти килограммов. Но ни к какой реституции немецкой собственности поляки не готовы, — отметил в беседе с NEWS.ru cтарший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Фото: Global Look Press Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп и министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов подписывают документ, известный как Договор о ненападении между Германией и СССР

Между тем пока готовился этот материал, МИД Польши направил посольству РФ ноту с призывом вернуть семь произведений искусства, о чем сообщил замглавы польского дипведомства Петр Вавжик.

«Заявления РФ, что речь идёт о ценностях, якобы принадлежавших немецкому государству, в данном случае не применимы. Это были произведения искусства из польских коллекций, принадлежавшие польскому государству или частным коллекциям на территории польского государства, поэтому они не могут формально и с правовой точки зрения трактоваться как немецкое имущество», — говорится в заявлении польского МИД.

По утверждениям Варшавы, речь идет о полотнах «Поклонение младенцу» (кисти Лоренцо ди Креди), «Двое скорбящих святых» (Аретино Спинелло), «Христос и грешница» (Лука Джордано), «Портрет художника» (Валантен де Булонь), «Итальянский пейзаж со стаффажем» (Андреа Локателли), «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем и «Мадонна с младенцем на фоне пейзажа» (неизвестных авторов). В Москве эти сообщения пока не комментируют, а наличие проблемы отрицают в принципе.

С Польшей обошлись очень плохо?

Что касается претензий к Германии, до сих пор в заявлениях польских официальных лиц фигурировала сумма в размере $850 млрд, которые Варшава хотела бы взыскать с Берлина. К 1 сентября, на 83-ю годовщину Второй мировой войны, которая началась с нападения нацистской Германии на Польшу в 1939 году, парламентская комиссия по оценке размеров компенсаций (она была создана еще в 2017 году) представила трехтомный доклад, в котором размер претензий к современной ФРГ перевалил уже за триллион долларов (очевидно, с учетом инфляции). Только первый том насчитывает 500 страниц и поделен на девять глав, в которых подробно описаны потери поляков — от человеческих до экономических и культурных. К этим выводам и апеллирует принятая сеймом резолюция.

Немцы вторглись в Польшу и нанесли нам огромный ущерб. Оккупация была невероятно преступной, невероятно жестокой и имела последствия, которые во многих случаях сохраняются и по сей день. Мы не можем забыть об этой повестке только потому, что кому-то кажется, будто Польша находится в более приниженном положении, чем другие страны, — говорил с трибуны Качиньский.

Правительство ФРГ в ответ заявило то же, что говорило и раньше. Так, канцлер Олаф Шольц дипломатично, но уверенно повторил слова предшественников, включая Ангелу Меркель. А именно: с правовой точки зрения тема репараций давно закрыта.

Вслед за всеми предыдущими федеральными правительствами я могу отметить, что этот вопрос окончательно улажен в соответствии с международным правом, — заявил Шольц в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц

Эксперты-международники, с которыми побеседовал NEWS.ru, согласны с тем, что у Варшавы действительно нет юридических оснований, чтобы взыскать с немцев какие-то деньги. Нельзя сказать, что Польша ничего не получила. Главным приобретением стали ее нынешние границы. По итогам Потсдамской конференции 1945 года к Польше в качестве репараций (и компенсации за вошедшие в состав советских республик Львов, Вильнюс и Гродно) навсегда отошли значительные части немецких регионов Восточной Пруссии, Силезии и Померании, в том числе такие города, как Гданьск (бывший немецкий Данциг), Вроцлав (бывший Бреслау) и Шецин (бывший Штеттин). Эти территории, откуда немцы были выселены, Польша получила вместе с оставленным там немецким имуществом. При этом Советом министров в Варшаве было создано Польское бюро военных репараций, которое занималось оценкой потерь во время войны.

В 1953 году социалистическая Польская Народная Республика вслед за СССР приняла решение отказаться от взимания репараций от ГДР, признав, что немецкие соседи уже «в большой мере компенсировали ущерб в соответствии со своими обязательствами». Делегация ПНР официально подтвердила это решение на VIII заседании Генассамблеи ООН 23 сентября 1953 года.

В 1990 году, когда главы МИД стран — союзниц в войне (СССР, США, Британии, Франции, а также ГДР и ФРГ) подписали Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, в нем был подтвержден отказ от дальнейших требований каких-либо репараций от немцев. Они не были предусмотрены, и Варшава не оспаривала это международное соглашение.

Наконец, в 1991 году нынешняя демократическая Польская Республика и воссоединенная Германия пришли к соглашению об урегулировании нерешенных вопросов о компенсации — в преддверии подготовки договора о добрососедстве. Первоначально в Польшу через специально созданный фонд было направлено 500 млн немецких марок, а затем произведены дополнительные выплаты в размере почти 2 млрд немецких марок бывшим польским подневольным рабочим, которые на тот момент все еще были живы, — напоминает Die Welt.

Собственно, в 2004 году правительство Польши (тогда у руля находилась либеральная проевропейская «Гражданская платформа) подтвердило свою приверженность всем этим договоренностям. В 2015-м в ответ на запрос сейма польский МИД также вынес заключение о том, что у властей республики «нет международно-правовых оснований» предъявлять претензии к Берлину. Все изменилось осенью того же года, когда на выборах победили консерваторы из «Права и справедливости», управляющие страной по сей день. Братья Качиньские принялись активно продвигать тему репараций, в том числе на встречах с официальными лицами ФРГ. В 2021 году польский премьер Матеуш Моравецкий объявил об учреждении Института военного ущерба, призванного подсчитать и научно обосновать размеры претензий.

Вопрос все еще на столе, потому что с Польшей обошлись очень плохо, оставив ее без компенсаций, — объявил Моравецкий.

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

В ход пошел тезис о том, что социалистическая Польша была «колонией СССР» и решения принимала не самостоятельно. Впрочем, юристы-международники и историки не согласны хотя бы потому, что современная Польша в ее нынешних границах — правопреемница ПНР. Советская Польша была полноправным членом ООН и поддерживала дипотношения со многими странами, то есть не находилась в дипломатической изоляции. Так что отрицать законность ее решений странно.

Проще требовать денег, чем реформировать страну

Доклад о подсчете ущерба был готов еще в 2019 году, но с его публикацией в Польше долго тянули. Все-таки эта акция довольно враждебная по отношению к Германии. И вот сейчас Качиньский решил, что время пришло: в следующем году в стране пройдут парламентские выборы, а электорат — основа «ПиС» стал очень пассивным и спит глубоким сном вместо того, чтобы мобилизоваться. Так писовцы решили взбодрить своих сторонников, — пояснил NEWS.ru польский политолог на условиях анонимности. — У «Права и справедливости», которая правит последние семь лет, нет никакой внешней политики, она в ней ничего не понимает и ею не занимается. А во внутренней политике намечается кризис доверия правящей партии: уровень жизни и так упал, а сейчас еще больше поднимутся цены на электроэнергию. Это бьет как раз по главным избирателям правых — людям на селе, небогатым, малообразованным, которые, как правило, настроены против либеральной повестки.

Дмитрий Офицеров-Бельский, напротив, считает, что акцию польских правых было бы неверно считать чисто предвыборной историей.

Элемент внутренней политики тут, безусловно, есть, но я бы не стал его преувеличивать. Проект «ПиС» поддержали 418 депутатов, 15 воздержались и только 4 высказались против. То есть они задали повестку, с которой солидаризировались даже их противники. Думаю, в первую очередь жест Варшавы рассчитан на европейскую аудиторию. Во-первых, это способ выступить против немецкого доминирования. Момент выбран как нельзя лучше: Германия сейчас слаба, урегулировать украинский кризис и вообще управлять процессами в Европе у нее не получается. Во-вторых, Польша хочет получить деньги из фондов ЕС, которых ее лишили под тем предлогом, что поляки не соблюдают демократические принципы и процедуры. По сути, это немецкие деньги, ведь Германия выступает главным донором Евросоюза, однако на фоне нынешнего кризиса предпочла бы потратить их на помощь собственным пенсионерам, которым нечем скоро будет платить за коммуналку, а вовсе не раздать полякам. Похоже, Польша вступает в торг с немцами в надежде, что те предпочтут договориться на берегу и избежать конфликта, — считает эксперт ИМЭМО РАН.

Фото: Shutterstock

Польский собеседник NEWS.ru не согласен с этим тезисом. «Если бы правительство Польши было нацелено на результат, то не выбрало бы столь враждебный путь. Переговоры так не ведутся. Все понимают, что заставить Берлин платить таким способом не удастся. Даже Качиньский признал, что результаты, возможно, увидят только следующие поколения.

Но проще кричать о репарациях, вместо того чтобы сделать несколько шагов на пути реформ судебной системы и в других сферах, после чего Польша сможет получить от ЕС законно причитающуюся финансовую помощь, конечно, несопоставимую с 12-значными суммами, но зато гораздо более реальную, — отмечает политолог.

По его словам, «в консервативной среде отлично срабатывают и антинемецкие, и антироссийские триггеры». Поскольку «ПиС» любит приурочить свои громкие акции к каким-то датам, то 17 сентября — в очередную годовщину вступления советских войск на территорию Польши в 1939 году — власти собираются торжественно открыть новую водную дорогу для судоходства на Балтийской (по-польски — Вислинской) косе, которая отделяет Калининградский залив от основной части Гданьского залива. Мало того, что она не достроена, так еще и Россия наверняка будет ее блокировать. Зато избиратели «ПиС» неизбежно почувствуют прилив патриотизма.