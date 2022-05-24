На Запорожской АЭС задержали украинского диверсанта В Энергодаре сообщили о выявлении украинского диверсанта среди сотрудников Запорожской АЭС

Запорожская АЭС / Фото wikipedia.org

Задержан украинский диверсант, работавший на Запорожской АЭС, сообщил замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов, передаёт ТАСС. По словам силовика, злоумышленник получил ранения при попытке оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Мужчина находится на излечении.

Буквально вчера был раскрыт один из украинских диверсантов, который получил пулевое ранение. Украинские СМИ врут о том, что наши правоохранители просто так расстреляли сотрудника Запорожской АЭС, — заявил Селиванов.

По словам силовика, задержанный был ветераном АТО, нацгвардейцем, у него дома был обнаружен автомат. Стрельбу он начал первым, правоохранители открыли огонь на поражение.

Как добавил Селиванов, «его не убили, он был ранен, и теперь его лечат, с ним работают для раскрытия остальных его подельников».

4 марта украинские националисты предприняли провокацию на Запорожской АЭС. Тогда мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинских диверсантов. В результате из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия.