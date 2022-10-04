На Украине заявили об обсуждении с США поставок дальнобойных вооружений Посол Украины в США Маркарова: Киев и Вашингтон обсуждают поставки дальнобойных вооружений

Фото: defense.gov

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что в настоящее время Киев и Вашингтон продолжают обсуждение поставок вооружений, радиус действия которых превышает возможности РСЗО HIMARS. Речь идет в том числе и о ракетах дальностью поражения более 100 километров, отметила она в интервью CNN.

В настоящий момент по этому поводу идут дискуссии. Мы уже неоднократно заявляли, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия, — подчеркнула дипломат.

Она не стала уточнять, сможет ли Вашингтон контролировать выбор Украиной целей, если поставит ей ракеты с дальностью полета более 100 км.

Наши главнокомандующие и министры обороны регулярно общаются. Помимо прочего обсуждения происходят на военной базе Рамштайн. В связи с этим я полагаю, что между нами нет никакого недопонимания, — сказала Маркарова.

Ранее стало известно, что Украина обязалась не использовать американское оружие для обстрела России, однако этот запрет не распространяется на территории Запорожской и Херсонской областей Украины, а также ДНР и ЛНР. Как отмечала тогда Оксана Маркарова, в этом случае речь идет о возврате территорий, сейчас подконтрольных РФ.