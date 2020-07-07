На Украине заявили о вероятном вторжении России с востока страны

https://static.news.ru/photo/7c99641c-c13e-11ea-a0cf-fa163e074e61_660.jpg Виктор Муженко Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший начальник украинского генерального штаба Виктор Муженко заявил о вероятном вторжении России на территорию страны. По его словам, это может произойти с востока.

Хотя я считаю, что начнётся всё не на юге, начнётся всё на востоке нашего государства. Мы же понимаем ситуацию сегодняшнего дня, каким образом может Россия пересечь административную границу между Крымом и Херсоном регулярными формированиями. Это сразу вызовет негативную реакцию практически всего мирового сообщества и повлечёт за собой усиление соответствующих санкций, — цитирует его РИА Новости.

Он также отметил, что для полноценного вторжения должен быть создан ряд определённых условий, в том числе и информационная операция. Последняя, по мнению Муженко, уже началась. Вторым этапом станут разведывательная и диверсионная операции.

Для того чтобы избежать этого экс-начальник генерального штаба заявил о необходимости введения военного положения.

Приведение в полную боевую готовность всех военных частей, создание соответствующих группировок для противодействия силам вторжения, усиление противовоздушной обороны, взятие под охрану соответствующих критических объектов, в том числе это касается станций подъёма, станций водозабора, которые есть на Днепре, которые подавали в своё время воду в Северо-Крымский канал и тому подобное, — подытожил он.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД Украины выступил против отмены антироссийских санкций. По словам представителей ведомства, это единственный инструмент, который может «обуздать страну-агрессор».