На Украине заявили о вероятном вторжении России с востока страны

Бывший начальник украинского генерального штаба Виктор Муженко заявил о вероятном вторжении России на территорию страны. По его словам, это может произойти с востока.
Хотя я считаю, что начнётся всё не на юге, начнётся всё на востоке нашего государства. Мы же понимаем ситуацию сегодняшнего дня, каким образом может Россия пересечь административную границу между Крымом и Херсоном регулярными формированиями. Это сразу вызовет негативную реакцию практически всего мирового сообщества и повлечёт за собой усиление соответствующих санкций, — цитирует его РИА Новости.
Он также отметил, что для полноценного вторжения должен быть создан ряд определённых условий, в том числе и информационная операция. Последняя, по мнению Муженко, уже началась. Вторым этапом станут разведывательная и диверсионная операции.
Для того чтобы избежать этого экс-начальник генерального штаба заявил о необходимости введения военного положения.
Приведение в полную боевую готовность всех военных частей, создание соответствующих группировок для противодействия силам вторжения, усиление противовоздушной обороны, взятие под охрану соответствующих критических объектов, в том числе это касается станций подъёма, станций водозабора, которые есть на Днепре, которые подавали в своё время воду в Северо-Крымский канал и тому подобное, — подытожил он.
Ранее NEWS.ru писал, что МИД Украины выступил против отмены антироссийских санкций. По словам представителей ведомства, это единственный инструмент, который может «обуздать страну-агрессор».