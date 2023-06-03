На Украине заявили о наличии «плана Б» по зерновой сделке без участия РФ Глава Минсельхоза Украины заявил, что у Киева есть «плана Б» по зерновой сделке без участия России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минсельхоза Украины Николай Сольский заявил, что у Киева есть «плана Б» по зерновой сделке без участия России. В интервью Reuters он заявил, что власти страны готовы предложить страховые гарантии компаниям, чтобы они продолжали поставки.

План Б <...> исключает четвертую сторону (Россию. — NEWS.ru) в этих отношениях, — сказал Сольский.

По его словам, Киев уже создал специальный страховой фонд, размер которого составляет $547 млн. Эти средства, как объяснил Сольский, собраны для компаний, чьи суда будут заходить в украинские порты в Черном море в рамках нового соглашения.

1 июня официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Москва ввела ограничения на регистрацию судов в порт Южный по причине отсутствия российского экспорта аммиака. Соответствующее уведомление было направлено в Совместный координационный центр.

В МИД РФ ранее сообщали, что зерновая сделка продлена до 17 июля 2023 года включительно. В ведомстве назвали пять ключевых задач, которые должны быть решены к этой дате, в противном случае Москва откажется от пролонгации соглашения.

Москва требует переподключения Россельхозбанка к системе международных платежей SWIFT, разблокирования транспортной логистики и страхования, реанимирования аммиакопровода Тольятти — Одесса, поставок запчастей для сельхозтехники и разморозки активов российских компаний.