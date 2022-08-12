На Украине высокопоставленного офицера заподозрили в раскрытии секретов

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинское интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр заявило, что в Минобороны Украины возникли подозрения в отношении «высокопоставленного военного». Офицера подозревают в том, что он раскрывал тайны в интервью журналистам, сообщает РИА Новости.

Утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против нас, — пояснила Маляр.

Других подробностей она не сообщила, лишь добавила, что СБУ начала расследование в отношении провинившегося военного.

Само издание предполагает, что претензии у СБУ возникли к одному из двух офицеров — либо к экс-заместителю секретаря совета национальной безопасности и обороны Сергею Кривоносу, либо к генералу Дмитрию Марченко, до апреля руководившему обороной Николаевской области.

Ранее стало известно, что СБУ сообщила о предотвращении покушения на главу Минобороны Алексея Резникова и руководителя разведки республики (ГУР) Кирилла Буданова. По данным СБУ, планировалась серия заказных убийств, покушения якобы готовила «диверсионно-разведывательная группа» Главного разведывательного управления (ГРУ) России.