На Украине введут уголовную ответственность за записи разговоров чиновников

Власти Украины намерены подготовить новый закон, который будет предусматривать уголовную ответственность за публикацию тайно записанных разговоров чиновников.
Об этих планах глава Офиса президента Андрей Ермак
Это ненормально, когда кто-то записывает главу государства. И не важно, является ли это незаконным действием гражданина Украины из-за каких-то внутренних мотивов, или же за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы, — добавил Ермак.
Ранее внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал записи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-госсекретарём Джоном Керри, которые состоялись в конце 2015 года и в 2016 году. На записи Байден рассказывает Порошенко, как нужно национализировать Приватбанк, пока к власти в США не пришёл Дональд Трамп.
В мае 2020 года Деркач также опубликовал записи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко в ситуации с увольнением Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины в обмен на гарантии США по кредиту для Киева. При этом Деркач уверял, что аудиозаписи он получил от журналистов, а записывал разговоры якобы сам Порошенко.
22 июня Андрей Деркач обнародовал запись разговора Порошенко в феврале 2016-го с вице-президентом США Джо Байдену, в котром тот обещал, что против премьера Арсения Яценюка не будут заведены уголовные дела после его отставки, писал NEWS.ru.
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