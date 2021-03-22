Киев возбудил дело против выступавших на открытии Крымского моста артистов

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На Украине возбуждено уголовное дело в отношении более двух десятков российских артистов, выступивших на открытии Крымского моста.

Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/ выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив, — сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры Украины.

Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью дороги А-290 (Керчь — Новороссийск), и железнодорожного[4][17], который представляет собой часть линии Багерово — Вышестеблиевская. Общая протяжённость моста составляет 19 км. Он является самым длинным из когда-либо построенных Россией мостов.

Церемония запуска («официального открытия») автодорожного моста состоялась 15 мая 2018 года. На сцене непосредственно на площадке моста прошёл праздничный концерт, в котором участвовали принимали участие Валерия, Дима Билан, Григорий Лепс, Александр Маршал, Денис Майданов, Ольга Кормухина, Олег Газманов и другие артисты.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз осенью 2020 года расширил санкции по Крыму. Под ограничения попали четыре организации и двое физлиц за строительство железнодорожной части Крымского моста.