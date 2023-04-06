На Украине сгорел очередной православный храм Readovka: на Украине сожгли православный храм в Николаевской области

Фото: 54.mchs.gov.ru

Очередной православный храм сгорел на Украине. На этот раз огнем была уничтожена церковь в Николаевской области. Об этом сообщает издание Readovka. По ее данным, причиной инцидента стал поджог.

Сообщается, что жестокая участь постигла храм УПЦ в селе Новополтавка. На опубликованном видео люди наблюдают за горящей церковью. Издание отмечает, что поджог осуществили «то ли силовики, то ли раскольники».

Это не первое происшествия подобного рода в стране. В частности, до этого в украинском селе Кордышев сгорел храм Покрова Пресвятой Богородицы.

В последнее время на Украине усилилось напряжение на религиозной почве. Так, 10 марта и. о. генерального дирeктора Национального заповедника «Киево-Печeрская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печeрской лавры УПЦ должны были до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора aренды.

Также сообщалось, что сторонники конкурирующей Православной церкви Украины осуществили захват кафедрального собора в городе Хмельницком. Отмечается, что комиссия, которая провела голосование за перевод храма под юрисдикцию ПЦУ, уже описывает его имущество.

Кроме того, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что церковь Святого Георгия Победоноcца УПЦ во Львове хотят передать Православной церкви Украины (ПЦУ). Он выразил надежду, что в ближайшее время эта церковь станет гарнизонным храмом ПЦУ.