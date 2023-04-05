Церковь Святого Георгия Победоносца канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове хотят передать Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале. Он выразил надежду, что в ближайшее время эта церковь станет Гарнизонным храмом ПЦУ
Церковь на улице Тараса Бобанича во Львове. Сейчас в храме ставят окончательную точку в существовании так называемого Московского патриархата... Надеюсь, что в ближайшее время эта церковь станет Гарнизонным храмом ПЦУ, — написал Козицкий.
Ранее сообщалось, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины осуществили захват кафедрального собора в городе Хмельницком. Отмечается, что комиссия, которая провела голосование за перевод храма под юрисдикцию ПЦУ, уже описывает его имущество. По информации журналистов, ключи от собора уже переданы комиссии.
Ранее в разговоре с NEWS.ru зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что следующим объектом внимания украинских властей станет второй по значению монастырь Украинской православной церкви — расположенная в Тернопольской области Свято-Успенская Почаевская лавра. В ноябре 2018 года Министерство юстиции Украины отменило передачу комплекса сооружений обители в пользование УПЦ, вернув их в ведение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.