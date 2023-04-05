Сторонники ПЦУ запланировали захват церкви во Львове Церковь Святого Георгия Победоносца УПЦ во Львове хотят передать ПЦУ

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Церковь Святого Георгия Победоносца во Львове

Церковь Святого Георгия Победоносца канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове хотят передать Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале. Он выразил надежду, что в ближайшее время эта церковь станет Гарнизонным храмом ПЦУ

Церковь на улице Тараса Бобанича во Львове. Сейчас в храме ставят окончательную точку в существовании так называемого Московского патриархата... Надеюсь, что в ближайшее время эта церковь станет Гарнизонным храмом ПЦУ, — написал Козицкий.

Ранее сообщалось, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины осуществили захват кафедрального собора в городе Хмельницком. Отмечается, что комиссия, которая провела голосование за перевод храма под юрисдикцию ПЦУ, уже описывает его имущество. По информации журналистов, ключи от собора уже переданы комиссии.

Ранее в разговоре с NEWS.ru зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что следующим объектом внимания украинских властей станет второй по значению монастырь Украинской православной церкви — расположенная в Тернопольской области Свято-Успенская Почаевская лавра. В ноябре 2018 года Министерство юстиции Украины отменило передачу комплекса сооружений обители в пользование УПЦ, вернув их в ведение Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.