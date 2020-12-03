На Украине признали превосходство российской армии

https://static.news.ru/photo/898bf452-356d-11eb-b9d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская армия оснащена гораздо лучше украинской, благодаря чему существенно её превосходит. Такое мнение высказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express и бывший военный Сергей Згурец.

По словам эксперта, ни одна из бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) не оснащена автоматизированными системами управления (АСУ), которые позволяют отслеживать аспекты боя в реальном времени, а также быстро отдавать приказы с помощью радиосигналов и пакетных данных от высшего командования к боевым подразделениям. Помимо прочего, АСУ позволяют оперативно принимать тактические решения: в частности, управлять войсками и вооружением, включая разведывательные и атакующие беспилотники.

Количество танков нас не спасёт. Только за счёт скорости мы сможем малым количеством техники действовать быстрее — это главный вывод 2014 года. Российская бригада ту же задачу выполняет в пять раз оперативнее, — заявил Згурец в комментарии изданию «Новое время».

Как сказано в материале, армия России получила 40 комплектов АСУ бригадного уровня. Теперь они есть на вооружении и тех подразделений, которые дислоцируются в непосредственной близости от украинской границы.

При этом главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак ранее заявлял, что военные Украины автоматизацию боевых подразделений не получат. По его словам, в войсках годами финансируются только два проекта АСУ. По одному из них потратили уже 700 млн гривен, не выполнив и половины работ.

Месяц назад закончила работать комиссия Генштаба по приему очередного этапа этой системы. Однако, как утверждает издание, в результате есть металл, компьютер, стул и стол, а программное обеспечение отсутствует.

Хомчак после этого отказался утверждать опытно-конструкторские работ по этой АСУ, так как считает, что ему предлагают согласовать вместо новой разработки «изобретение велосипеда».

Згурец же напомнил, что на войне побеждает тот, кто быстрее замечает противника, оперативнее передаёт его координаты, наносит удар и отходит. В итоге то, что могут очень быстро сделать российские военные, украинским пока не под силу, резюмировал эксперт.

Ранее глава украинского государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев сообщил, что предприятие будет закрыто в 2021 году. Незадолго до этого предприятие «Антонов», входящее в холдинг, попалось на закупке газотурбинных двигателей из России.

В то же время министерство обороны Украины совершило первую сделку через Агентство НАТО по поддержке и закупкам. Первой закупкой стало приобретение гусеничных лент для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2, писал NEWS.ru.