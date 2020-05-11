Европа

На Украине началось ослабление карантина

11:56, 11 мая 2020
Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постепенное ослабление ограничительных мер, введённых на фоне пандемии коронавируса, началось на Украине 11 мая.

Об этом сообщает министерство здравоохранения страны в Telegram-канале «Коронавирус_Инфо». Согласно тексту сообщения, на Украине ежедневно выявляется около 500 новых случаев заражения COVID-19.

Этот день настал, потому что большинство из нас соблюдали правила. Однако это не значит, что мы можем пренебречь мерами безопасности, — говорится в нём.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ослабление ограничений не означает исчезновение угрозы распространения заболевания в стране, передаёт «Интерфакс-Украина».

Ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным. Мы должны научиться жить и работать в новых условиях, — написал он в своём Facebook.

Ранее NEWS.ru писал о том, что с 11 мая граждане Литвы могут выезжать на учёбу или с деловыми целями в соседнюю Польшу. При этом от них не будут требовать прохождения 14-дневного карантина. Аналогичные правила с этого же числа начали действовать и для поляков при въезде в Литву.

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