На Украине началось ослабление карантина

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Посол Швейцарии в России Ив Россье заявил, что введение тестирования для туристов, въезжающих в страну, было бы бессмысленным.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. По его словам, такой способ «отбора туристов для въезда в страну» был бы неэффективным. Тесты на коронавирус бессмысленны. Можно пройти тестирование сегодня...