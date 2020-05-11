На Украине началось ослабление карантина

Постепенное ослабление ограничительных мер, введённых на фоне пандемии коронавируса, началось на Украине 11 мая.
Об этом сообщает министерство здравоохранения страны в Telegram-канале «Коронавирус_Инфо». Согласно тексту сообщения, на Украине ежедневно выявляется около 500 новых случаев заражения COVID-19.
Этот день настал, потому что большинство из нас соблюдали правила. Однако это не значит, что мы можем пренебречь мерами безопасности, — говорится в нём.
В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ослабление ограничений не означает исчезновение угрозы распространения заболевания в стране,
Ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным. Мы должны научиться жить и работать в новых условиях, — написал он в своём Facebook.
Ранее NEWS.ru писал о том, что с 11 мая граждане Литвы могут выезжать на учёбу или с деловыми целями в соседнюю Польшу. При этом от них не будут требовать прохождения 14-дневного карантина. Аналогичные правила с этого же числа начали действовать и для поляков при въезде в Литву.
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