МВД Литвы сообщило о готовности предоставить убежище белорусам

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Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашюнене заявила, что республика готова предоставить убежище оппозиционерам из Белоруссии. По её словам, белорусские политические активисты уже уезжали в соседнюю страну.

На президентских выборах, прошедших в Белоруссии 9 августа, главный противник действующего главы государства Светлана Тихановская, согласно данным ЦИК, набрала 10,09% голосов. Она не согласилась с итогами и пришла в ЦИК подавать жалобу на результаты голосования. По неподтверждённой информации она находилась в здании комиссии несколько часов без адвоката, после чего покинула здание не через парадный подъезд, бросив фразу: «Я приняла решение».

Тихановская намекала на возможный отъезд из Белоруссии, чтобы присоединиться к детям, которые находятся в одной из стран ЕС. Они вместе с бабушкой были вывезены из республики в связи с поступавшими в адрес политика угрозами. Позднее стало известно, что Тихановская уехала в Литву. Эту информацию подтвердил глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Доверенное лицо политика Ольга Ковалькова отметила, что у Тихановской не было выбора, кроме как уехать из страны. Её отъезд «организовали» власти, заявила она.

Позднее Тихановская опубликовала видеообращение, в котором призвала белорусов отказаться от уличных протестов. По некоторым данным, ролик записан в кабинете главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной — интерьер и предметы мебели в помещениях совпадают.

С 9 августа в стране проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами выборов. Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.