МВД ФРГ: въехавший в ворота офиса Меркель уже совершал подобное раньше

https://static.news.ru/photo/a54a42d0-2f22-11eb-8efe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zapotocky Ales/Global Look Press

Водитель автомобиля, который въехал в ворота Ведомства федерального канцлера, расположенного в германской столице, уже знаком местной полиции. Он участвовал в подобной акции в 2014 году. Об этом рассказал на брифинге представитель МВД ФРГ Стив Альтер.

Могу подтвердить, что злоумышленник известен по подобному инциденту, происшедшему в 2014 году, — приводит его слова ТАСС.

Альтер при этом отметил, что информации о включении злоумышленника в список лиц, которые представляют потенциальную опасность для общества нет.

Резиденция канцлера находится в Берлине. По имеющимся сведениям, в ворота ограждения Ведомства в среду врезался автомобиль. На машине, врезавшейся в ворота, написано «Проклятые убийцы стариков и детей», сообщал NEWS.ru.