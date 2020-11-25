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МВД ФРГ: въехавший в ворота офиса Меркель уже совершал подобное раньше

16:18, 25 ноября 2020
Фото: Zapotocky Ales/Global Look Press

Водитель автомобиля, который въехал в ворота Ведомства федерального канцлера, расположенного в германской столице, уже знаком местной полиции. Он участвовал в подобной акции в 2014 году. Об этом рассказал на брифинге представитель МВД ФРГ Стив Альтер.

Могу подтвердить, что злоумышленник известен по подобному инциденту, происшедшему в 2014 году, — приводит его слова ТАСС.

Альтер при этом отметил, что информации о включении злоумышленника в список лиц, которые представляют потенциальную опасность для общества нет.

Резиденция канцлера находится в Берлине. По имеющимся сведениям, в ворота ограждения Ведомства в среду врезался автомобиль. На машине, врезавшейся в ворота, написано «Проклятые убийцы стариков и детей», сообщал NEWS.ru.

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