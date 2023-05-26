Мужчина схватил Шольца за руку в аэропорту Франкфурта

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Мужчина схватил за руку канцлера Германии Олафа Шольца на летном поле аэропорта во Франкфурте-на-Майне, сообщает газета Bild. Неизвестным оказался 48-летний водитель, который незаметно присоединился к кортежу канцлера и попал на летное поле. Мужчину задержали, он заявил, что принял эскорт полиции за свадебный кортеж.

По информации газет, инцидент произошел, когда глава правительства Германии возвращался с празднования 25-летия основания Европейского центрального банка. Охрана канцлера среагировала после того, как мужчина отпустил Шольца.

Ранее родственника первой леди Франции Брижит Макрон Жан-Батиста Тронье избили после интервью президента страны Эммануэля Макрона. Пострадавший получил множественные травмы. Восемь человек из группы нападавших задержали и поместили под стражу.

В течение нескольких месяцев Тронье опасался нападения противников пенсионной реформы. По словам отца пострадавшего, нападавшие регулярно участвовали в антиправительственных демонстрациях. Позже родственников супруги французского президента поместили под наблюдение полиции.