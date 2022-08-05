Морпеху ВСУ грозит смертная казнь за предполагаемое убийство заложницы

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении бойца морской пехоты ВСУ Антона Байдракова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Морпех обвиняется в убийстве заложницы, а также в попытке захватить власть в ДНР.

Военнослужащий 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Байдраков Антон Александрович причастен к совершению на территории республики ряда особо тяжких преступлений, в том числе — против жизни и свободы человека, не связанных с несением им военной службы, — рассказали в прокуратуре.

В списке вменяемых преступлений значатся попытка насильственного захвата и удержания власти в ДНР, жестокое обращение с мирными гражданами, незаконное лишение свободы и убийство заложницы. В ведомстве подчеркнули, что в связи с военным временем Байдракову могут назначить высшую меру наказания — смертную казнь.

Ранее Генпрокуратура ДНР направила в суд уголовное дело против пяти иностранных военных из Швеции, Хорватии и Великобритании. Их обвиняют в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, насильственном захвате власти и участии в военных действиях на стороне украинской армии, а также в пособничестве вербовке наемников для участия в вооруженном конфликте. Каждому из перечисленных может грозить смертная казнь.