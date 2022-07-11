Многолетние страсти по турбинам Siemens Германии и Канаде лишний раз доказали: когда нельзя, но очень надо, то можно.

Фото: Daniel Karmann/Global Look Press

Помните, как в конце июля 2017 года вспыхнул первый российско-германский турбинный скандал? Немецкий концерн Siemens, работавший в России с 1852 года, стал выражать бурное несогласие с тем, что его мощные газовые турбины, предназначенные, дескать, изначально для другого проекта у нас в стране, были перенаправлены в ставший российским Крым. Там после украинского электрического саботажа надо было срочно строить новые тепловые электростанции.

Тогда была спровоцирована немалая шумиха, Европа упорно считала полуостров украинским, но в России дали понять, что могут и сами производить примерно такие же системы для электрогенерации.

Теперь немецкие технические специалисты официально ушли из России. Но в их отношениях с нашей страной вновь яблоком раздора стал плод их инженерной мысли — турбина, позволяющая перекачивать большие объемы российского голубого топлива по газопроводу «Северный поток — 1», который сейчас остается едва ли не главной артерией доставки топлива для закачивания в подземные хранилища на территории Германии. В случае значительного ограничения поставок и по этой трубе Дойчланд рисковал будущей зимой реально испытать, что значит вечная мерзлота.

Между тем злосчастная турбина для ремонта была отправлена на завод аж в Канаде, где ее решили блокировать, подведя под антироссийские санкции. В результате возник уникальный клубкообразный конфликт интересов.

Киев, поддержанный влиятельной канадской украинской диаспорой, в рядах которой полно потомков активных бандеровцев, требовал не возвращать сименсовскую турбину и таким образом дополнительно навредить москалям, лишив их части газовых доходов. В свою очередь Германия, выбирая между солидарностью и собственной рубашкой, что ближе к телу, особенно при похолодании, утверждала, что турбина вернется обратно в Германию, а не в Россию. А потому никакие санкции не будут нарушены.

Фото: Karl F. Schöfmann/Global Look Press

Канадский премьер Джастин Трюдо, известный своею экстравагантностью, колебался между соображениями обычной деловой логики и желанием сохранить электоральную поддержку жовто-блакитной диаспоры. Притом, что отказать немцам в их законной просьбе значило бы усилить все обозначившиеся трещины в евро-атлантической солидарности. Тот самый случай нерешаемой квадратуры круга.

Собственно, наши газопроводы часто подвергались разного рода заокеанским атакам. В восьмидесятые годы при расширении нашей идущей с Ямала «нитки» в дело неожиданно вмешалась американская корпорация «Дженерал электрик», которая хотела всеми силами с подачи Белого дома затормозить стройку, претендуя на то, что лопатки турбин сделаны по ее лицензии. А потому немцы не имели права использовать такую технологию. Дело было громкое, холодная война в самом разгаре, но и тогда выход был найден.

Теперь новая история с немецкой турбиной продемонстрировала весь абсурд ситуации, когда экономику нагибают политикой. Да еще по-большевистски предлагают потерявшему ориентиры обывателю идти на жертвы ради непонятных целей в далекой Украине.

А ведь буквально сегодня, 11 июля, «Северный поток» планируют поставить на профилактику, да еще норвежские газодобытчики забастовали, недовольные тем, что официальная инфляция 5%, а им зарплату подняли только на 3,7%. А зима, как известно, близко. И на Владимира Путина в такой ситуации никак не свалить ответственность. Тяжело быть заложниками собственных фантазий.

Впрочем, скорее всего, турбину действительно вернут сначала в Германию, сделав вид, что санкции жестко соблюдаются. А уж потом ее без излишнего шума и пыли, но с дополнительными издержками перевезут под Питер для переустановки на станции «Портовая». Правда, еще возникают вопросы о страховке и гарантиях. Но они уже чисто технические.

Как отметил один мыслитель: Запад не врет, но иногда лицемерит.