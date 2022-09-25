Минск примет решения по референдумам, исходя из собственных интересов

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск будет принимать решение по признанию итогов референдума, исходя из собственных интересов. Речь идет о голосовании по присоединению к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает France24.

Мы признаем Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны, — сказал дипломат.

Также Макей назвал «маргинальными политиками и маргинальными СМИ» тех, кто считает Белоруссию марионеткой России. Глава МИД заявил, что Минск проводит независимую политику. Это доказывает признание республикой некоторых государственных образований.

В Украине, в некоторых других частях нашего региона, — пояснил белорусский министр.

Так, Белоруссия не признала Крым российским после проведенного в 2014 году референдума. Хотя президент страны Александр Лукашенко говорил, что при необходимости Крым будет признан российским указом главы государства.

Пятидневные референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Украины стартовали в эти дни в указанных регионах. Также голосование проходит в 84 регионах России. Явка избирателей к концу второго дня составила до 55%.