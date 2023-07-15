Минобороны Британии сократит тысячи служащих Sky News: Минобороны Британии сократит тысячи служащих и приостановит набор новых

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press

Министерство обороны Великобритании сократит около трех тысяч гражданских служащих и временно прекратит набирать новых. С помощью такого шага в Лондоне хотят повысить зарплаты в вооруженных силах, сообщает телеканал Sky News.

Источники из сферы обороны заявили <...> о плане сократить бюджет на персонал на 5%, что включает цель убрать 2–3 тысячи должностей, — пояснил телеканал.

По его данным, сокращение будут проводить не с помощью увольнений, а не заполняя некоторые вакансии. Прием на работу в военное ведомство не будет производиться в течение нескольких недель. Затем ведомство перейдет на «контролируемый набор» служащих. В британском Минобороны уже заявили, что предпринимаемые меры никак не отразятся на нынешних операциях и помощи Украине.

О сокращениях в армии британское Минобороны объявило еще в 2021 году. Планировалось сократить количество танков с 227 до 148 и уменьшить численность армии до 73 тысяч человек — наименьшего значения со времен Наполеоновских войн.

Ранее издание Times сообщило, что министр обороны Британии Бен Уоллес рассматривает возможность покинуть должность осенью, когда в кабмине планируют произвести перестановки. По данным издания, глава военного ведомства может навсегда уйти из политики. При этом Уоллес, хотя и намерен уйти в отставку, до сих пор поддерживает британского премьера Риши Сунака.