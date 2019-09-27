https://static.news.ru/photo/9cc6802c-e222-11e9-ae86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr D-k/Wikimedia Commons

Глава Минкульта Украины Владимир Бородянский заявил, что в целом поддерживает закон о декоммунизации, однако в нём есть и отрицательные стороны.

По его словам, советский режим, который был на территории страны на протяжении 70 лет, привёл как к большим потерям, так и к достижениям.

Если мы снимаем памятники, это не меняет сознание. На мой взгляд, это самый лёгкий путь, который мы выбрали — закрыть звезду, снять Ленина. А вот сознание и проблемы, которые возникают, все те споры — это же через сознание, — подчеркнул он.

Он отметил, что общество не провело дискуссию об этой странице в истории, передаёт BBC .

Активные переименования улиц, скверов и площадей на Украине начались в 2015 году. Тогда был принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов...», который запрещает пропаганду советской символики. Не везде декоммунизация идёт гладко.

Так, в 2016 году проспект маршала Жукова в Харькове переименовали в проспект Григоренко. В мае 2019 года на сайте горсовета была зарегистрирована петиция о возвращении улице и станции метро имени Жукова. Её поддержал мэр города Геннадий Кернес, писал News.ru.