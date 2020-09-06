МИД Франции ждёт от Москвы скорейших ответов по ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/f3f74f72-f048-11ea-9cad-fa163e074e61_660.jpg Жан-Ив Ле Дриан Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в Париже ждут скорейших объяснений со стороны властей РФ произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным в Томске.

Сейчас мы говорим: это российский оппозиционер, который был отравлен на российской территории с использованием российского боевого отравляющего вещества. Мы спрашиваем: скажите нам, как это произошло и почему, — сообщил журналистам французский министр, сообщает ТАСС.

Он отметил, что ситуация сложилась крайне тяжёлая, так как речь идёт о применении запрещённого ОЗХО химического оружия.

Ле Дриан добавил, что в случае, если со стороны Москвы не будет быстрого ответа по ситуации с отравлением Навального, Россия может столкнуться с новыми санкциями.

20 августа во время полёта из Томска в Москву Навальному стало плохо. Он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в аэропорту Омска, политика госпитализировали. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику Charité. 2 сентября правительство Германии заявило, что политик якобы был отравлен веществом группы «Новичок». Это установила лаборатория бундесвера. Германия не предоставила каких-либо доказательств этого заявления. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия должна дать объяснение по ситуации с Навальным. Она убеждена, что оппозиционер стал жертвой преступления.