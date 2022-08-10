МИД Эстонии вызвал посла России из-за инцидента на границе

Фото: baltija.eu

Владимир Липаев

Российский посол в Таллине Владимир Липаев был вызван 10 августа во внешнеполитическое ведомство Эстонии, передает ТАСС. Таллин обвиняет Москву в нарушении воздушных границ. В Главном штабе эстонских Сил обороны заявили, что российский вертолет Ми-8 вечером 9 августа пересек воздушное пространство Эстонии на ее юго-востоке в районе Койдула.

В МИД Эстонии послу выразили протест и вручили ноту о нарушении воздушной границы. В ведомстве считают, что вертолет провел на территории страны одну минуту, а «радиосвязь с эстонской авиадиспетчерской службой отсутствовала».

Сегодня, 10 августа, МИД Эстонии вызвал посла РФ в Таллине, чтобы выразить протест и вручить ноту в связи с нарушением воздушного пространства. Нарушение произошло 9 августа на юго-востоке Эстонии недалеко от контрольно-пропускного пункта Койдула, где российский вертолет без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии, — говорится в сообщении.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что россиянам нужно закрыть въезд в Европу в качестве базового правила и не пускать их в страну даже по шенгенским визам. Он подчеркнул, что страна разработает и внесет соответствующее предложение на уровне ЕС.