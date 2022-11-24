Меркель сообщила, что ей не дали перед отставкой наладить диалог с Путиным

Фото: Boris Roessler/dpa

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что под конец своего правления она не смогла повлиять на развитие событий вокруг Украины и добиться на уровне Евросоюза нового формата дискуссии с Москвой. Она также отметила, что начало спецоперации на Украине не стало неожиданностью. Ее слова приводит издание Der Spiegel.

Это не стало неожиданностью. Минские соглашения были подорваны. Летом 2021 года после встречи президентов Байдена и Путина я совместно с Эммануэлем Макроном ещё раз хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС. Кое-кто возражал, а у меня уже не было сил продвинуть это. Ведь все знали: «осенью она уже уйдёт», — рассказала экс-канцлер.

Меркель добавила, что если бы она выставила свою кандидатуру еще раз, то продолжила бы добиваться встречи с российским руководителем. Однако в ходе прощального визита в Москву она ощутила, что ее время в контексте властной политики прошло. По словам Меркель, под конец своей работы на посту канцлера она не продвинулась «ни на миллиметр» по целому ряду направлений.

Не только в отношении Украины. Приднестровье и Молдавия, Грузия и Абхазия, Сирия и Ливия. Пришло время для нового подхода, — сказала она.

При этом она признала, что довольна тем, что Минские соглашения дали Киеву время для подготовки.

Ангела Меркель была избрана на пост федерального канцлера ФРГ 22 ноября 2005 года. Является членом Христианско-демократического союза (ХДС). Официально сложила полномочия 8 декабря 2021 года. После этого пост занял социал-демократ Олаф Шольц.

Ранее Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут лишь при участии России. Пока же продолжается холодная война. Она назвала события на Украине «глубоким поворотным моментом», в очередной раз напомнив, что к словам президента России Владимира Путина надо относиться «очень серьезно», а не воспринимать их в качестве блефа.

Также Меркель заявила, что над созданием общеевропейской архитектуры безопасности нужно работать с участием России.