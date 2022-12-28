Меркель не станет участвовать в урегулировании конфликта на Украине

Фото: Boris Roessler/dpa

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель исключила возможность своего участия в урегулировании конфликта на Украине. Об этом она сообщила в интервью итальянскому еженедельнику Sette. По ее словам, на сегодняшний день подобный «вопрос не ставится». Также Меркель затруднилась ответить, чем конкретно завершится конфликт.

Однажды он закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров. <...> Существует разница между вынужденным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытым и дружеским разговором, — отметила экс-канцлер.

Меркель также рассказала, что во времена нахождения на посту немецкого канцлера она принимала решения в отношении Москвы и Киева, которые до сих считает разумными. По ее словам, «речь шла о попытке предотвратить войну» и то, что попытка не удалась, не означает, что она изначально была ошибочной.

В ходе беседы экс-канцлер отметила, что ошибкой могло бы стать присоединение Украины и Грузии к НАТО в 2008 году, и подтвердила свою оценку Минских соглашений, которую она высказала в интервью немецкой газете Die Zeit.

Ранее Меркель назвала заключение Минских соглашений в 2014 году «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». Она обратила внимание на отличие Украины 2014–2015 годов от современной.

Позднее Путин заявил, что не ожидал от Меркель подобных слов. По его мнению, это говорит только о том, что Россия все делала правильно, начав военную операцию на Украине. Президент России отметил, что, как оказалось, Минские соглашения никто не собирался исполнять, о чем также заявил бывший президент Украины Петр Порошенко. Путин подчеркнул, что смысл был только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить ее к боевым действиям.