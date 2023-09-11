«Ментор украинских властей»: политолог оценил внезапный визит Бербок в Киев Политолог Рар: Бербок заявит о необходимости принять Украину в Евросоюз

Фото: Dominik Butzmann/PHOTOTHEK/Global Look Press

Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уже в четвертый раз за время специальной военной операции приехала в Киев, чтобы всеми моральными и политическими силами поддержать Украину, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, глава МИД ФРГ снова скажет о необходимости принять страну в Евросоюз. Политолог отметил, что при партии «Зеленые» Германия стала спонсором и ментором украинских властей.

Бербок поехала в Киев, чтобы всеми моральными и политическими силами поддержать Украину. Германия при партии «Зеленые» стала наибольшим спонсором и ментором украинских властей. На удивление многих, Бербок заявила при приезде в Киев, что ЕС должен изменить свои строгие правила приема в Евросоюз, чтобы как можно быстрее обеспечить прием Украины, Молдовы и западно-балканских стран в Евросоюз, — сказал Рар.

Ранее Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом. После прибытия в украинскую столицу министр иностранных дел Германии подчеркнула, что Берлин намерен и дальше оказывать Киеву поддержку в экономическом, гуманитарном, а также в военном плане. Кроме того, политик напомнила властям Украины о важности борьбы с проявлениями коррупции.