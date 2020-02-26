ООН ООН Фото: NEWS.ru

У штатного сотрудника отделения ООН в Вене не подтвердился случай заражения коронавирусом. Об этом заявили в организации со ссылкой на медицинскую службу Венского международного центра.

Случай с подозрением на заражение сотрудника ООН был изучен в австрийской больнице. Выявлено, что это не COVID-19, — говорится в сообщении ООН.

Ранее в организации рассказали, что одного из специалистов госпитализировали для обследования из-за подозрения на коронавирус. Также домой были отправлены четыре человека, которые с ним контактировали.

Как писал NEWS.ru, по данным на утро 26 февраля, число заражённых коронавирусной инфекцией превышает 81 тысячу человек. Более 2,7 тысячи человек скончались от болезни, выздоровели свыше 30 тысяч.

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