У штатного сотрудника отделения ООН в Вене не подтвердился случай заражения коронавирусом. Об этом заявили в организации со ссылкой на медицинскую службу Венского международного центра.
Случай с подозрением на заражение сотрудника ООН был изучен в австрийской больнице. Выявлено, что это не COVID-19, — говорится в сообщении ООН.
Update from the Vienna International Centre (VIC) Medical Service: "The suspected case involving a UN staff member was evaluated in an Austrian hospital today and diagnosed as not being a COVID-19 case." 1/ more follows
Ранее в организации рассказали, что одного из специалистов госпитализировали для обследования из-за подозрения на коронавирус. Также домой были отправлены четыре человека, которые с ним контактировали.
Как писал NEWS.ru, по данным на утро 26 февраля, число заражённых коронавирусной инфекцией превышает 81 тысячу человек. Более 2,7 тысячи человек скончались от болезни, выздоровели свыше 30 тысяч.