https://static.news.ru/photo/a02d1f22-58c0-11ea-b6cc-fa163e074e61_660.jpg ООН Фото: NEWS.ru

У штатного сотрудника отделения ООН в Вене не подтвердился случай заражения коронавирусом. Об этом заявили в организации со ссылкой на медицинскую службу Венского международного центра.

Случай с подозрением на заражение сотрудника ООН был изучен в австрийской больнице. Выявлено, что это не COVID-19, — говорится в сообщении ООН.

Update from the Vienna International Centre (VIC) Medical Service: "The suspected case involving a UN staff member was evaluated in an Austrian hospital today and diagnosed as not being a COVID-19 case." 1/ more follows — UN Vienna (@UN_Vienna) February 26, 2020

Ранее в организации рассказали, что одного из специалистов госпитализировали для обследования из-за подозрения на коронавирус. Также домой были отправлены четыре человека, которые с ним контактировали.

Как писал NEWS.ru, по данным на утро 26 февраля, число заражённых коронавирусной инфекцией превышает 81 тысячу человек. Более 2,7 тысячи человек скончались от болезни, выздоровели свыше 30 тысяч.