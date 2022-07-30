«Ненавижу русских»: норвежский консул устроила скандал в Мурманске Mash: норвежский консул Эллингсен устроила скандал в мурманском отеле и заявила о ненависти к русским

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Норвежский консул Элисабет Эллингсен устроила конфликт в отеле Мурманска, сообщает Telegram-канал Mash. Чиновница возмутилась тому, что ей, как и всем остальным посетителям, нужно подождать, пока горничные закончат убираться в номере. Эллингсен заявила, что она привыкла только к чистым номерам и ей категорически не нравится, как «русские убираются». Она затем добавила, что «ненавидит русских».

Я ненавижу русских! <...> Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как, — разгневалась представитель дипведомства.

Следом Mash рассказал о реакции Министерства иностранных дел Норвегии на инцидент. По словам представителей издания, после фразы «Она заявила, что ненавидит русских» девушка из пресс-центра МИД Норвегии «решила не дослушивать всю историю целиком и повесила трубку».

Консулу грозит уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов ранее отмечал, что только успех спецоперации России на Украине остановит русофобскую политику на Западе, потому что считаются только с сильными. Он подчеркнул, что даже в исторической ретроспективе такого накала ненависти к русским еще не было, учитывая, что недружественные государства блокируют не только политику и дипломатию, но и культуру, и даже спорт.