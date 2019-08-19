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На совместной пресс-конференции президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона французский лидер напомнил своему коллеге, что так называемые «жёлтые жилеты» свободно приняли участие в выборах разных уровней.

Как передает ТАСС, Макрон отреагировал на реплику Путина о недопустимости повторения в России протестных акций, подобных движению «жёлтых жилетов». Французский президент в ответ подчеркнул, что представители протестных групп в его...