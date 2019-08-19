Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным процитировал отрывок из романа «Подросток» Фёдора Достоевского, когда говорил о роли России в Европе.
Она в том, что он был более русским, когда он был более европейцем, — подчеркнул французский политик.
Кроме того, он вспомнил других выдающихся российских писателей: Александра Солженицына, Ивана Тургенева, Владимира Набокова.
Ранее Путин прибыл в Марсель, откуда он отправился на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, чтобы провести пресс-конференцию. На ней политик заявил, что Франция исторически является одним из ключевых партнёров РФ, поэтому Москва надеется на поддержку Парижа при выстраивании отношений с Брюсселем. По его словам, французская делегация сыграла существенную роль в возвращении России в ПАСЕ, писал News.ru.