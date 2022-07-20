Полицейский из Львова в ходе ограбления застрелил бойца теробороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Ровно на северо-западе Украины 27-летний полицейский из Львовской области застрелил бойца местной теробороны, когда тот попытался помешать ему совершить ограбление, передает издание «Страна» со ссылкой на полицию Ровненской области. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Отмечается, что преступление произошло в магазине жены убитого.

42-летний боец местной ТрО стал свидетелем ограбления, когда зашел в магазин своей жены. Зайдя в помещение, он увидел, как злоумышленник требует у работницы обменника отдать ему деньги. <...> Он попытался ему помешать, но получил ранение, — сообщает издание.

Прибывшие на место медики пытались спасти мужчину, однако он не выжил. У погибшего эксперты обнаружили пулевое ранение ключицы и раны головы.

Впоследствии полицейские обнаружили машину подозреваемого, когда тот ехал по автодороге Киев — Чоп.

В июне министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что офицер Генштаба ВСУ открыл стрельбу и запугивал людей в одном из спальных районов Киева. Отмечается, что чиновник был в состоянии алкогольного опьянения и стрелял в присутствии детей. Офицера отстранили от служебных обязанностей.