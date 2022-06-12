Офицер Генштаба ВСУ открыл стрельбу и запугивал людей в одном из спальных районов Киева, сообщил в соцсетях министр обороны Украины Алексей Резников. Отмечается, что чиновник был в состоянии алкогольного опьянения и стрелял в присутствии детей. По данному факту ведется расследование, выясняются обстоятельства произошедшего. Известно также, что офицера предварительно отстранили от служебных обязанностей.

Когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных Сил Украины — руководитель одного из управлений — совершило действия, которые имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения... Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы — будет реакция, — заявил Резников.