Пьяные украинские военные обстреляли своих же сослуживцев

Украинские военнослужащие, будучи в состоянии алкогольного опьянения, по ошибке обстреляли своих же сослуживцев, приняв их за ополченцев ДНР. В результате погиб один боевой медик. Об этом пишет Avia.pro.

Инцидент произошёл 30 декабря, однако известно о нём стало только сейчас. Выяснилось, что один из украинских военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады самовольно отошёл с боевых позиций, а позднее был принят за ополченца ДНР. Тогда его сослуживцы открыли беспорядочный огонь.

Боевому медику нанесли несколько серьёзных ранений. Уточняется, что он скончался от обширной кровопотери — тело погибшего обнаружили только спустя два дня возле позиций ВСУ.

По версии следствия, погибший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, самовольно оставил украинские позиции вечером 30 декабря и направился в сторону позиций ДНР, в ходе чего получил ранения и в течении суток погибал от потери крови, — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что медик погиб от пуль своих же сослуживцев.

Ранее представитель самопровозглашённой ДНР на переговорах подгруппы безопасности Трёхсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Никоноров заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по нефтебазе в Донецке с применением беспилотника.