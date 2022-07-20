Лондон в огне и даже котам нужны кислородные маски Сорокаградусная жара принесла в британскую столицу небывалые пожары. Такого горячего дня тут не помнят со времен Второй мировой

Фото: Howard Jones/Keystone Press Agency/Global Look Press

Настоящими героями в Лондоне признаны пожарные, которым довелось пережить «самый загруженный день со времен Второй мировой войны». Рекордная сорокаградусная жара (104 по Фаренгейту) стала причиной небывалых пожаров в столице Британии, на борьбу ними были брошены все силы. Горели частные дома, садовые участки, природные заповедники, территории вдоль автострад. Лондонский мэр Садик Хан признал ситуацию критической и возложил ответственность за форс-мажор на глобальное потепление. Если в обычные дни на экстренную линию поступает в среднем 350 звонков, а 500 считаются уже форс-мажором, то накануне пожарная бригада Лондона получила 2600 вызовов. Спустя сутки ситуацию удалось взять под контроль, но угроза возгораний никуда не ушла. Тем более что жара пока не собирается отступать.

В Лондоне и пригородах было зафиксировано более десяти крупных очагов возгорания.

Тридцать пожарных машин тушат траву на Пи Лейн в Апминстере, двенадцать пожарных машин борются с огнем, охватившим садовое ограждение и деревья на Аксбридж-роуд в Пиннере, десять пожарных машин тушат пожар в ресторане на Грин-Лейнз в Саутгейте, — гласили пожарные сводки.

Закрылась крупнейшая база королевских ВВС Брайз-Нортон, где «перегрелась взлетно-посадочная полоса», а также столичный аэропорт Лутон. Местами на железных дорогах расплавились семафоры. По данным мэра, в результате пожаров сгорел 41 объект собственности. Наутро лондонцы постили в соцсетях печальные виды почерневших полей и травы, обугленные остовы и зияющие крыши домов и общественных зданий.

Масштабы разрушений в Веннингтоне на окраине Восточного Лондона, где полыхал пожар. Сгоревшие виллы и черная земля, — комментирует удручающие кадры The Telegraph.

Фото: Voller Ernst / John Drysdale/Global Look Press Пожарные тушат пожар. Англия. Архивное фото

Уроженец Нигерии, ныне пастор Клем Эсомовай, проповедующий в Веннингтоне, возблагодарил лондонские пожарные службы за «неустанные труды». По его словам, местная церковь, где люди укрывались от ниспосланного за грехи пламени, чудом не пострадала.

Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью, — призывает читать спасительные псалмы пастор.

К счастью, обошлось без жертв, однако 16 пожарных попали в больницы. Но плохо было не только людям. На страничке Лондонской пожарной бригады появилось трогательное фото с котиком, спасенным из огня. Ему надели кислородную маску, спроектированную специально для домашних питомцев. Маска подойдет также собакам, кроликам и даже хомячкам. А владелица ворона по кличке Мунин сняла ролик, на котором страдающая от жары птица не выпускает из клюва кусочек льда. Хорошо только пожарному спаниелю Симбе — для него на Кройдонской пожарной станции надули резиновый бассейн, где он охлаждается в перерывах.

Все мы немного завидуем Симбе! — признают его старшие товарищи.

Фото: London Fire Brigade Пожарный спаниель Симба Фото: London Fire Brigade. Пожарный спаниель Симба Фото: London Fire Brigade Кот спасенный из огня Фото: London Fire Brigade. Кот спасенный из огня

О причинах природной катастрофы, поразившей Лондон, разгорелись споры. Один пользователь из Индии авторитетно заявил, что «Господь насылает кары на Британию за ее колониальное прошлое». Иные даже углядели в пожарах руку Москвы.

Мой муж живет в Веннингтоне с рождения. В 1950-е его отец помогал строить тут дома. Небольшая деревушка, только одна дорога и 70 домишек с террасами, плюс несколько старых коттеджей. Вокруг ферма да болота. Муж ходил в школу рядом с церковью. Есть у нас и пожарная часть, в которой работал мой шурин. Но, заметьте, никогда не случалось ничего подобного! — пишет Иветта Брайант с намеком на таинственные обстоятельства.

Впрочем, большинство британцев склоняется к тому, что главной причиной пожаров банально стало неосторожное обращение с огнем на сухой траве, которая в такие дни вспыхивает от малейшей искры.

Вчера у нас был рекорд: 40 градусов. Вся трава в общественных местах высохла. К счастью, рядом с нами ничего не загорелось, — поделилась с NEWS.ru жительница одного из лондонских пригородов Амина. — Дети уже изнывают от жары. Хорошо, завтра у них последний день в школе.

Другим повезло меньше.

Мой сосед додумался облить газон бензином и поджечь! У него в августе грядет садовая вечеринка, а косить траву ему было неохота. Полыхнуло прямо за моим домом. Спасибо Господу за нашу славную пожарную бригаду. Она спасла все мое имущество от гибели, — поделилась в соцсетях Стефани.

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press Пожарная машина. Лондон. Великобритания

А один мужчина рассказал Sky News, что у них пожар начался с компостной корзины в соседском саду.

Нам пришлось эвакуироваться. Мы потеряли все, — говорит погорелец.

Власти умоляют жителей не тушить окурки о траву, не оставлять на земле стеклянные бутылки, отражающие солнечные лучи, отказаться от пикников и барбекю. А еще спасатели призывают лондонцев не нырять в Темзу и столичные каналы — там может быть гораздо холоднее, чем кажется, и велика угроза утонуть.

Не обошлось без политического подтекста. Британцы возмущаются, что в разгар борьбы с пожарами лондонским военным поступило предложение «об издевательски низком повышении зарплат». Некоторые напоминают, что уходящий премьер Борис Джонсон лично распорядился закрыть несколько пожарных станций по всей стране для оптимизации бюджета.

Между тем жара, а вместе с ней и пожары продолжают бушевать и по ту сторону Ла-Манша — во Франции, Испании, Португалии, Греции. В эти часы 350 греческих пожарных, включая добровольцев, пытаются ликвидировать очаг на лесном склоне горы Пентели в пригороде Афин. Им помогают 28 румынских спасателей. В операции задействованы 60 автомобилей, 15 самолетов и 9 вертолетов. Из-за дыма и плохой видимости некоторые столичные трассы пришлось закрыть.

В Италии с понедельника уничтожено уже 560 гектаров леса. Пришлось эвакуировать около 500 жителей Тосканы, где вблизи населенных пунктов Боццано и Массароса взорвались контейнеры со сжиженным газом. На северо-востоке Апеннин людям, напротив, рекомендовали не покидать дома из-за охватившего округу облака дыма. Его принесло с границы с Хорватией и Словенией. Пик жары в 14 итальянских городах ожидают 21 июля.

Фото: Christian-Ditsch.de/Global Look Press Лесной пожар в Италии. Архивное фото

В Германии больше всех не повезло некоему Юргену из Лейпцига — именно в честь него назван нынешний антициклон, который повсеместно проклинаем. Натуралист-любитель получил подарок в день рожденья — сертификат, дающий право считаться «спонсором» антициклона. Никто же представить не мог, что он принесет за собой аномальную жару и засуху.

Мой отец с юности жутко интересовался метеорологией, и на его юбилей, который предстоит в конце августа, я решила подарить ему спонсорство. Когда папа понял, что нынешняя жара именуется его именем, то сначала испугался, но потом все же обрадовался. Конечно, от зноя он страдает точно так же, как и все остальные, — рассказала агентству dpa дочь господина Юргена.

В ФРГ до предела доведены не только люди. В немецкой земле Баден-Вюртемберг расплавились оболочки силовых кабелей, и без электричества остались около 10 тысяч граждан. Светофоры тоже вышли из строя. Берлинские тюрьмы перевели заключенных на «облегченный график» — им разрешили меньше находиться на солнце, чаще принимать прохладный душ, в камеры поставили дополнительные вентиляторы и жалюзи от солнца. Кроме того, для заключенных закупили дополнительные партии концентрата освежающих напитков, в том числе - кисломолочный айран. Тем временем пастор из города Аурих близ Ганновера позвал под своды своей лютеранской церкви абсолютно всех жителей — верующих, исповедующих иные религии, атеистов, чтобы они могли там охладиться.

Спустись на минутку, насладись тишиной — это хорошо для души и для тела тоже, — призывает немецкий пастор.

А вот Немецкий союз пожарных жалуется, что излишняя бюрократия мешает им оперативно задействовать вертолеты. В 16 федеральных землях действуют свои правила, и обработка запросов занимает слишком много времени.

При этом в Германии сразу следом за жарой обещают проливные дожди, грозы, град и шторма. Они обрушатся на Нижнюю Саксонию и город Бремен, передает Spiegel online по ссылкой на Немецкую метеослужбу. В ночь на четверг в этих регионах может выпасть до 30 литров осадков на один квадратный метр в течение часа. Проблема еще в том, что очень сухая почва может очень плохо впитывать влагу, а это чревато затоплениями. Долина реки Ар до сих пор не может оправиться от разрушительного наводнения прошлого лета. Как известно, оно пришлось на разгар предвыборной кампании и стоило карьеры некоторым кандидатам.