Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью мирных граждан на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью отечественным и зарубежным СМИ выразил соболезнования в связи с гибелью на Украине гражданских лиц. При этом он отметил, что российское руководство не оправдывает действий, которые приводят к таким жертвам. Видео интервью опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Я, ещё раз хочу сказать, не оправдываю никаких действий, которые приводят к гибели гражданских лиц, но не мы придумали выражение collateral damage (сопутствующие потери), его придумали наши западные коллеги, — заявил министр в ответ на вопрос журналистки британского телеканала ITN Кэти Ньюман.

Лавров отметил, что человеческая жизнь бесценна. Однако любые боевые действия сопряжены с гибелью как военнослужащих, так и гражданских лиц.

Министр также подчеркнул, что российским военным дан жёсткий приказ — применять высокоточное оружие исключительно для подавления военной инфраструктуры Украины. ВС РФ не наносят ударов не только по гражданским объектам, но и по казармам, где размещаются военнослужащие ВСУ.

В Минобороны России рассказали, что в Киеве, Сумах и Харькове назревает гуманитарная катастрофа. В Мариуполе уже наблюдается критическая ситуация. Там националисты шантажируют наступающие формирования ДНР готовностью взорвать школу, где держат в заложниках десятки мирных жителей.