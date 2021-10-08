Лавров рассказал о «подорванном» доверии в отношениях с ЕС

Москва не строит завышенных ожиданий в отношениях России и ЕС, доверие уже подорвано. Об этом заявил глава МИД России на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России, трансляция которой велась на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в Twitter. По словам министра, «деградация» в отношениях России и ЕС стала приобретать хронический характер.

Деградация приобретает хронический характер. И последние семь лет, если брать в целом отношения между Россией и ЕС, оказались семилеткой упущенных возможностей, — сказал Лавров.

Российская сторона призвала европейский альянс воздержаться от привнесения новых негативных факторов в двусторонние отношения. Лавров выразил заинтересованность в восстановлении регулярных контактов с ЕС, в том числе и в сфере здравоохранения.

Ранее Лавров назвал состояние отношений между Россией и Евросоюзом плачевным, а контакты — сведёнными к минимуму. Несмотря на сложные отношения с Евросоюзом, глава МИД выразил готовность развивать прагматичный диалог не только с Евросоюзом, но и с его членами.