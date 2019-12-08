https://static.news.ru/photo/d9d2e730-199f-11ea-adc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Новая кредитная программа Международного валютного фонда (МВФ) поможет профинансировать необходимые важнейшие реформы на Украине. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

Она высказала мнение, что после этого страна больше не будет нуждаться в помощи МВФ как кредитора.

Иногда хорошая новость — это именно хорошая новость! А впереди выполнение программы, которая на самом деле является программой реформ Украины, которая приведёт к ускорению экономического роста, — написала Маркарова в Facebook.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Украины достигли договорённости с МВФ о займе в $5,5 млрд на три года по новой программе кредитования. Её целью является ускорение экономического роста, искоренение коррупции и повышение благосостояния людей.