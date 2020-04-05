Коронавирусом в Польше заболели уже более четырёх тысяч человек

Число больных коронавирусом в Польше превысило четыре тысячи человек. Об этом сообщили в Минздраве республики.
При этом ещё утром 5 апреля сообщалось о 3834 заражённых COVID-19.
Сейчас в Польше действует режим эпидемии из-за распространения коронавирусной инфекции. Правительство приняло решение закрыть границы страны для иностранцев и восстановить контроль на границах с Шенгенской зоной.
Прекращено международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение. Также ограничено перемещение людей, закрыты детские сады и школы, а также все развлекательные заведения, кафе, рестораны и магазины, все, кроме продовольственных,
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано уже более 1,05 миллиона случаев заражения, почти 57 тысяч человек скончались.
Как писал NEWS.ru, ранее число случаев коронавируса в штате Нью-Йорк перевалило за 120 тысяч.
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