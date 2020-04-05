Коронавирусом в Польше заболели уже более четырёх тысяч человек

https://static.news.ru/photo/2a848e70-7758-11ea-9ca2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florian Gaertner/photothek.net v /Global Look Press

Число больных коронавирусом в Польше превысило четыре тысячи человек. Об этом сообщили в Минздраве республики.

При этом ещё утром 5 апреля сообщалось о 3834 заражённых COVID-19.

Сейчас в Польше действует режим эпидемии из-за распространения коронавирусной инфекции. Правительство приняло решение закрыть границы страны для иностранцев и восстановить контроль на границах с Шенгенской зоной.

Прекращено международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение. Также ограничено перемещение людей, закрыты детские сады и школы, а также все развлекательные заведения, кафе, рестораны и магазины, все, кроме продовольственных, передаёт РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано уже более 1,05 миллиона случаев заражения, почти 57 тысяч человек скончались.

Как писал NEWS.ru, ранее число случаев коронавируса в штате Нью-Йорк перевалило за 120 тысяч.