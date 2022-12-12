Британской королевской семье запретили общаться с представителями России Посол Келин: королевской семье предписано не общаться с российскими представителями

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британской королевской семье предписано не общаться с российскими представителями. Об этом «Известиям» рассказал посол РФ в Лондоне Андрей Келин. По словам дипломата, контакты с британскими партнерами в настоящее время почти сведены на нет.

Журналисты спросили у Келина, есть ли какой-то контакт у российских дипломатов с новым монархом Карлом III.

Нет, и я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством, — ответил посол.

Он также заявил, что российская сторона старается сохранять контакты с МИД Великобритании и поддерживать диалог, поскольку разрыв отношений станет «самой крайней мерой, за которой уже остаются военные отношения». По мнению Келина, подобное развитие событий не интересует ни одну из сторон. Что касается восстановления контактов, то все будет зависеть от продолжения СВО на Украине «и от того, к чему это все придет», отметил посол.

Ранее Келин заявил, что Россия не ведет переговоры с Украиной из-за упрямства киевских властей. Дипломат добавил, что украинская сторона убеждена, что сможет одержать победу в текущем конфликте. Посол обратился к Западу с призывом прекратить поставки оружия Украине.

Он также сообщил, что Россия придерживается твердого принципа не применять ядерное оружие. Войны с таким оружием просто не должно быть, отметил он.