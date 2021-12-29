Королевские гвардейцы в Лондоне промаршировали по упавшему ребёнку

В Лондоне королевская гвардия во время дежурства промаршировала по ребёнку. Видео происшествия публикует Telegram-канал Shot. Инцидент произошёл в лондонском Тауэре во время прохождения караула.
На кадрах видно, как один из гвардейцев
Солдаты королевской гвардии являются символами Великобритании, как Биг-Бен и Тауэрский мост. Гвардия была основана 1656 году и подчиняется Министерству обороны. Попасть в неё могут только лучшие из лучших. В их обязанности входит охрана монарха, его семьи и резиденции.
Ранее историк Эд Оуэнс рассказал, что королева Елизавета II начала формальный процесс передачи своей власти сыну, принцу Чарльзу. По словам специалиста, смерть королевы не вызовет кризиса в королевской семье, поскольку Чарльз всё чаще заменяет её на различных мероприятиях, в том числе взял на себя присвоение титулов, которым прежде занималась Елизавета II.