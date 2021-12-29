Королевские гвардейцы в Лондоне промаршировали по упавшему ребёнку

В Лондоне королевская гвардия во время дежурства промаршировала по ребёнку. Видео происшествия публикует Telegram-канал Shot. Инцидент произошёл в лондонском Тауэре во время прохождения караула.

На кадрах видно, как один из гвардейцев кричит мальчику, чтобы он отошёл с дороги, однако тот не успевает уйти и военный сбивает его. Даже после того, как ребёнок упал, гвардеец продолжил движение прямо по нему, не меняя направления. За кадром слышны возгласы испуганных людей.

Солдаты королевской гвардии являются символами Великобритании, как Биг-Бен и Тауэрский мост. Гвардия была основана 1656 году и подчиняется Министерству обороны. Попасть в неё могут только лучшие из лучших. В их обязанности входит охрана монарха, его семьи и резиденции.

Ранее историк Эд Оуэнс рассказал, что королева Елизавета II начала формальный процесс передачи своей власти сыну, принцу Чарльзу. По словам специалиста, смерть королевы не вызовет кризиса в королевской семье, поскольку Чарльз всё чаще заменяет её на различных мероприятиях, в том числе взял на себя присвоение титулов, которым прежде занималась Елизавета II.